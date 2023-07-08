Россиянам рассказали, какие билеты на поезда на юг обойдутся дешевле

Стоимость билета в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов и класса обслуживания. Об этом РИА Новости рассказали в ФПК.

Стоимость билета в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов и класса обслуживания. Об этом РИА Новости рассказали в ФПК.

Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов в интервью сообщал, что РЖД на фоне повышенного спроса запустили на юг в том числе поезда из не новых, но соответствующих всем требованиям вагонов с билетами по более низким ценам.

«Стоимость проезда в поездах дальнего следования зависит от оснащенности вагонов, а также от класса обслуживания. Чем больше услуг и сервисов доступно пассажиру в пути, тем выше может быть цена билета в сравнении с ценой для проезда в вагонах меньшей оснащенности», — рассказали в компании.

Например, стоимость проезда в вагоне без биотуалета и кондиционера поезда Москва — Адлер отправлением 15 июля на старте продаж была до 35% ниже стоимости проезда в фирменном купейном вагоне поезда № 102 «Премиум» класса 2Э.

Пассажиры могут на этапе покупки билета получить информацию о технической оснащенности вагона и комплексе сервисных услуг.

Пегов отмечал, что к лету выведены на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга.

На южных направлениях в пик сезона будут курсировать около 6 тысяч вагонов, из которых более 90% оснащены кондиционерами и биотуалетами.