РЕН ТВ: найденную в бочке в Великом Новгороде девушку убил ее сожитель

В убийстве девушки, тело которой нашли в бочке на балконе квартиры в Великом Новгороде, подозревают ее молодого человека. Подробности преступления сообщает РЕН ТВ.

В убийстве девушки, тело которой нашли в бочке на балконе квартиры в Великом Новгороде, подозревают ее молодого человека. Подробности преступления сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, по подозрению в убийстве девушки разыскивают ее 23-летнего молодого человека, с которым она жила около двух лет. Он убил возлюбленную, а труп спрятал в железной бочке, которую поставил на балконе. После преступления сбежал.

Жители многоэтажки начали жаловаться на зловонный запах и вызвали на место полицию. За пять дней до этого молодой человек принес домой бочку якобы для хранения удобрений.

Завернутое в полиэтилен тело девушки обнаружили внутри бочки, во рту был кляп, руки и ноги связаны скотчем.

Погибшая девушка работала графическим дизайнером.

Напомним, в пятницу, 7 июля, в Великом Новгороде на балконе многоэтажки нашли бочку с телом 23-летней девушки.