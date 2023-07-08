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Прокуратура взяла на контроль проверку гибели пятилетнего мальчика в Рязани
Установление обстоятельств гибели ребенка поставлено на контроль прокуратурой Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установление обстоятельств гибели ребенка поставлено на контроль прокуратурой Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, ход и результат которой поставлены на контроль в прокуратуре области», — говорится в сообщении.

Напомним, днем в субботу, 8 июля, пятилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры десятого этажа дома на улице Новаторов.