Прокуратура взяла на контроль проверку гибели пятилетнего мальчика в Рязани
Установление обстоятельств гибели ребенка поставлено на контроль прокуратурой Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установление обстоятельств гибели ребенка поставлено на контроль прокуратурой Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка, ход и результат которой поставлены на контроль в прокуратуре области», — говорится в сообщении.
Напомним, днем в субботу, 8 июля, пятилетний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры десятого этажа дома на улице Новаторов.