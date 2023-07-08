Полиция задержала рязанца, объявленного в федеральный розыск

В пятницу, 7 июля, в Железнодорожном районе Рязани задержали рязанца, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники отдельного батальона ППС полиции на улице Роща остановили одного из прохожих, чтобы проверить документы. Внешность мужчины показалась им знакомой, так как ранее они получили ориентировку о розыске гражданина с похожими приметами.
Личность мужчины проверили по информационным базам. Оказалось, что 36-летний житель Рязани объявлен в розыск судом по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, подвергнутым административному наказанию». Мужчина должен понести наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.