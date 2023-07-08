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Под Воронежем сбили два беспилотника
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух сбитых беспилотниках. Они были уничтожены средствами ПВО на подлете к Воронежу, никто не пострадал. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о двух сбитых беспилотниках. Они были уничтожены средствами ПВО на подлете к Воронежу, никто не пострадал. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал Гусев.

По данным Baza, местные жители рассказали о звуках взрывов на западе города. Также люди видели, как один из дронов летел в сторону города. Опубликована съемка очевидцев.