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Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение
В Спасском, Шиловском, Старожиловском районах области последствия локальных технологических нарушений устраняют 6 бригад: 16 человек, 6 единиц техники.

Работники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в субботу, 8 июля, восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное неблагоприятными погодными условиями — прохождением грозового фронта.

В Спасском, Шиловском, Старожиловском районах области последствия локальных технологических нарушений устраняют 6 бригад: 16 человек, 6 единиц техники. Бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

В филиале сохраняется режим повышенной готовности, работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электричества каждому абоненту.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети — 8-800-220-0-220.