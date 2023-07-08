Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение

Работники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» в субботу, 8 июля, восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное неблагоприятными погодными условиями — прохождением грозового фронта.
В Спасском, Шиловском, Старожиловском районах области последствия локальных технологических нарушений устраняют 6 бригад: 16 человек, 6 единиц техники. Бригады оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.
В филиале сохраняется режим повышенной готовности, работает оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.
Энергетики прикладывают все усилия, чтобы оперативно обеспечить потребителей электроэнергией, в том числе по резервным схемам. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электричества каждому абоненту.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра