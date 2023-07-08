Актеру Николаю Ефремову после падения из окна удалили часть костей таза

Актеру Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые уже не получится восстановить после падения с третьего этажа. Всего ему провели пять операций.

Актеру Николаю Ефремову удалили часть костей таза, которые уже не получится восстановить после падения с третьего этажа. Всего ему провели пять операций, состояние мужчины все еще тяжелое, сообщает Mash.

Ефремов в сознании, но не ориентируется в пространстве, по всему телу кровоподтеки, ушибы и ссадины. Медики наложили ему аппараты для фиксации тела, а также удалили и срастили несколько костей таза.

Основной диагноз пострадавшего — кататравма, характерная для падения с большой высоты. Также закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, переломы костей таза, бедра и локтя.

Напомним, ранее сын Михаила Ефремова Николай заявил, что упал случайно. Соседи сообщили, что он злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.