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Жителя Ряжского района осудили на 12 лет за убийство знакомого

Жителя Ряжского района осудили на 12 лет за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 32-летний мужчина вместе с сожительницей находились в гостях у потерпевшего и распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подсудимый стал наносить потерпевшему многочисленные удары кулаками по голове и телу, а затем взял нож и нанес им удар ему в бедро. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Нападавшему назначили 12 лет тюрьмы строго режима.

Приговор вступил в законную силу.