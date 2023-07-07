Жителя Ряжского района осудили на 12 лет за убийство знакомого
Жителя Ряжского района осудили на 12 лет за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что 32-летний мужчина вместе с сожительницей находились в гостях у потерпевшего и распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого подсудимый стал наносить потерпевшему многочисленные удары кулаками по голове и телу, а затем взял нож и нанес им удар ему в бедро. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Нападавшему назначили 12 лет тюрьмы строго режима.
Приговор вступил в законную силу.