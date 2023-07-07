Житель Приамурья застрелил сожительницу и ее друга из-за ревности
Житель Амурской области застрелил сожительницу и ее друга из-за ревности. Об этом
Инцидент произошел в поселке Мадалан. Мужчина выпивал со своей сожительницей. У них возникла ссора. Женщина объявила о разрыве отношений и ушла к другому мужчине.
Обвиняемый застрелил обоих из охотничьего ружья. После совершенного преступления мужчина ушел в лес, но через некоторое время вернулся домой, где был задержан.
Фото и видео: СУ СК по Амурской области.