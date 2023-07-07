Врио руководителя Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области назначен Владимир Кучумов
Врио руководителя Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области назначен Владимир Кучумов. Об этом сообщает «МедиаРязань».
Кучумомов кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории. Он закончил РязГМУ и занимал должность заместителя главврача с 2005 года.
В феврале прежнего руководителя Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елену Паненкову задержали по подозрению во взяточничестве. За два года сумма взяток составила не менее 15 миллионов рублей. В настоящее время женщина содержится под стражей.
Фото с сайта «Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области».