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В Тыве мужчина убил сожительницу и напал на полицейских

В Тыве мужчина убил сожительницу и напал на полицейских. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК России.

По информации следствия, во вторник, 4 июля, в частном доме мужчина зарезал сожительницу «из-за личных неприязненных отношений». После этого он скрылся, однако следствие оперативно вычислило, куда он убежал.

«В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление сотруднику полиции, в связи с чем в отношении него было применено табельное оружие и причинено огнестрельное ранение», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре изданию сообщили, что подозреваемый находится в больнице в тяжелом состоянии.

Республиканский главк МВД отметил, что оружие пришлось применить «после неоднократных требований прекратить движение в сторону полицейских с ножом». После выстрела в ногу, подозреваемый «продолжил противоправные действия». Из-за этого полицейский выстрелил в туловище мужчины.

Обстоятельства случившегося разбираются в ходе служебной проверки.