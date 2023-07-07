В Ставропольском крае четыре человека погибли в ДТП с перевернувшимся автомобилем
В Ставропольском крае четыре человека погибли в ДТП с перевернувшимся автомобилем. Об этом
Инцидент произошел на трассе «Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды». Водитель на «Ладе Весте» не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.
Водитель и три пассажира скончались на месте от полученных травм. Отмечается, что ни один участник ДТП не был пристегнут.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.
Фото: телеканал «Свое ТВ».