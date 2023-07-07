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В Рязанской области задержали двух москвичей за сбыт фальшивых купюр

В Рязанской области задержали двух москвичей за сбыт фальшивых купюр. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

В полицию Клепиковского, Касимовского и Шиловского районов обратились представители магазинов. Они сообщили об обнаружении в выручке поддельных купюр номиналом по пять тысяч рублей.

Оперативники изъяли банкноты и направили на экспертизу, которая подтвердила информацию заявителей. Всего полицейскими было установлено 8 фактов сбыта фальшивых денег.

Выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин. Они приезжали к разным магазинам на одном и том же автомобиле и покупали продукты питания. Мужчины оплачивали покупки фальшивыми пятитысячными купюрами.

Полицейские нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались 39-летние жители Москвы. Один из них ранее был судим за убийство, а также кражу и растрату имущества.

При проведении обысков полицейские обнаружили и изъяли часть товаров, купленных ими на фальшивые деньги, а также наличность, полученную в качестве сдачи.

На москвичей возбудили уголовное дело. Проводится расследование.