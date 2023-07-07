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В Рязанской области в июне родились Милания, Лука и Спартак

Главное управление ЗАГС по Рязанской области опубликовало список самых популярных и самых редких имен младенцев, рожденных в июне.

Так, чаще всего мальчиков называли Иванами, Михаилами, Матвеями, Ильями, Александрами, Егорами, Артемами, Кириллами, Сергеями, Ярославами. Среди девочек на свет появились София, Полина, Александра, Анна, Милана, Виктория, Арина, Мирослава, Варвара, Мария.

Самыми редкими именами среди мальчиков стали Георгий, Григорий, Лука, Петр, Платон, Роберт, Серафим, Спартак, Филипп, Яков. Среди девочек — Евдокия, Евангелина, Владислава, Станислава, Вера, Злата, Милания, Феврония, Феодосия, Эвелина.