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В Рязанской области за год развелись 4,5 тысяч супругов

ЗАГС Рязанской области опубликовал статистику по разводам и регистрации браков в 2022 году.

За прошедший год в регионе было оформлено 7,3 тысячи брачных союзов (¾ из них — в городах, ¼ — на селе). За этот же период распались 4,5 тысяч семей.

Всех чаще люди женились и выходили замуж в 20-29 лет. Средний возраст у мужчин — 24 года, у девушек — 23.

«Для 64% мужчин и 62% женщин, официально зарегистрировавших отношения в прошлом год, это был первый брак», — сообщает ЗАГС.

Всех больше молодожен праздновали свадьбу в июле — 992 пары, всех меньше — в январе — 251.

«Состояние брачно-семейных отношений является одним из факторов, влияющих на рождаемость. В 2022 году в регионе родилось 7 тыс малышей, из них 80% - в зарегистрированном браке, 38% родившихся были первенцами», — подмечает ЗАГС.

21% рязанок стали мамами в возрасте до 24 лет, 27% - от 25 до 29 лет, 52% - после 30 лет.