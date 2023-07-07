В Рязани осудили мужчину за повторное вождение в нетрезвом виде
В Рязани осудили мужчину за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом
Отмечается, что в феврале 2023 года рязанец сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Машина принадлежала его матери.
Ранее мужчина уже подвергался адинистративному наказанию за вождение в нетрезвом виде, но все равно решил повторно совершить правонарушение.
Вина подсудимого доказана. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 300 часов. Также мужчину лишили прав на два года.
Приговор в законную силу вступил.