В Рязани осудили мужчину за повторное вождение в нетрезвом виде

В Рязани осудили мужчину за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что в феврале 2023 года рязанец сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Машина принадлежала его матери.

Ранее мужчина уже подвергался адинистративному наказанию за вождение в нетрезвом виде, но все равно решил повторно совершить правонарушение.

Вина подсудимого доказана. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на 300 часов. Также мужчину лишили прав на два года.

Приговор в законную силу вступил.