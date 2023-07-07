В Рязани на трех улицах установят новые светофоры за 14 миллионов рублей

В Рязани установят новые светофоры за 14 миллионов рублей на пересечении Первомайского проспекта и улицы Пожалостина, в районе домов № 25 по улице Кальная и № 13 на улице Спортивной. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление благоустройства Рязани выделило 14 млн 189 тысяч 282 рубля.

Подрядчик на улице Кальной демонтирует знаки, пешеходные ограждения, вырубит древесно-кустарную растительность, разберет тротуарную плитку, установит стальные опоры, восемь трехсекционных и шесть двухсекционных светофоров, проведет монтаж автобусного павильона, посеет траву и нанесет дорожную разметку.

На улице Пожалостина планируется демонтировать пешеходные светофоры и дорожные знаки, установить шесть транспортных и два пешеходных светофоров, а также нанести разметку стоп-линии.

На улице Спортивной проведут демонтаж ограждения, дорожных знаков, установят по четыре пешеходных и транспортных светофоров, а также нанесут дорожную разметку.

Работы планируется выполнить до 15 октября 2023 года.