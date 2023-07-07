В Рязани две взрослые женщины избили 18-летнюю девушку ногами по голове

В Рязани две взрослые женщины избили 18-летнюю девушку ногами по голове. Об этом РЗН. инфо рассказала мать пострадавшей.

Инцидент произошел 5 июля около ТЦ «Еж» в районе 2:30, часть конфликта попала на видео.

По словам матери, ее дочь с молодым человеком и подругами сидела на лавочке, когда мимо них прошла мужская пара за разливным пивом в торговый центр.

«Когда они проходили, им показалось что моя дочь и ее друзья им что-то крикнули, хотя они разговаривали просто между собой. Эта пара начали орать им грубо, что они сказали. Парень моей дочери сказал, что это не им. Они ушли, потом вернулись с еще одной женщиной, которая огромная по габаритам. В ней больше 100 кг. Проходя мимо они специально делали все, чтобы произошел конфликт. Моя дочь и ее компания старались не обращать внимания. Так продолжалось несколько раз», — сообщила женщина.

Спустя некоторое время к молодежи подошла компания из четырех женщин и мужчины. Чтобы избежать конфликта, 18-летняя девушка попыталась уйти, но на нее сзади набросились и началась драка.

«Огромная женщина набросилась на нее сзади и начала избивать. Я понимаю, что дочь тоже, конечно, что-то грубое ответила изначально, но это не значит, что надо нападать и избивать человека гораздо меньше тебя, младше», — подчеркнула собеседница. — Когда эта женщина ее избивала, ее подруга взяла мою дочь за волосы, подняла ее голову, а эта женщина била ее по лицу и голове ногами. Силы были совсем не равны".

Она отметила, что у ее дочери в момент конфликта был перелом кисти со смещением и ее правая рука находилась в ортезе.

Молодого человека 18-летней рязанки в момент драки держал мужчина, который пришел с компанией взрослых женщин. Когда ему удалось прорваться — он лег на свою девушку, чтобы удары наносились по нему.

«Не знаю как получилось, что это крупная женщина на что-то напоролась и обрезала себе живот. Из-за этого вызвали скорую и полицию, ее забрали в БСМП. А подруга ее добивала мою лежачую на асфальте дочь. Вот это как раз попало на видео. Полиция считает, что моя дочь ее пырнула ножом, но при этом ножа при ней и где-то рядом не нашли», — отметила мать пострадавшей.

Они намерены писать заявление в полицию. У 18-летней девушки зафиксировали сотрясение головного мозга, контузию правого глаза, множественные ушибы головы и лица. Ей предстоит сделать рентген челюсти. Ее молодому человеку разбили губы, но он не стал снимать побои.

«Также невролог назначил лечение, все чеки за приемы платных врачей и лечение будут отправлены в прокуратуру или полицию», — отметила собеседница.

В полиции заявили, что сообщение о конфликтной ситуации поступало. «Зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего. Проводится проверка», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.