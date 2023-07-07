В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом по принципу сигарет
Руководитель Центра здорового образа жизни, нутрициолог Ирина Писарева предложила спикеру Госдумы Вячеславу Володину ввести обязательную маркировку продуктов, содержащих пальмовое масло, по такому же принципу, как и пачки сигарет. Об этом пишет «
Специалист говорит о необходимости указывать на упаковках предупреждающие надписи о негативном влиянии продукции на здоровье человека. Например: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям».
Отмечается, что ранее Вячеслав Володин предложил установить уголовную ответственность за использование пальмового масла и других заменителей при производстве продуктов питания.