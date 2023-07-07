В Москве обнаружили мумию мужчины, умершего год назад

В Москве обнаружили мумию мужчины. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Астрадамская.

Жители дома в последнее время жаловались на зловонный запах в подъезде. В итоге полицейские решили вскрыть квартиру, в которой жил одинокий пенсионер.

По словам собеседника, тело сидевшего мужчины 1945 года рождения нашли на кухне. Предположительно, он умер около года назад.

Тело мужчины отправили на экспертизу. По ее итогам станет известна причина смерти.