В Москве девочка отравилась после приема психотропного препарата и курения электронной сигареты
В Москве девочка отравилась после приема психотропного препарата и курения электронной сигареты. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
16-летняя девочка окончила девятый класс. Во время каникул она пошла погулять и выпила девять таблеток галоперидола. После этого она покурила электронную сигарету. Через некоторое время ей стало плохо.
У девочки диагностировано острое отравление. Ее госпитализировали в Детскую клиническую больницу. Врачи пытаются привести ее состояние в норму. Полицейские выясняют, где ребенок смог достать лекарство.