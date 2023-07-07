В Госдуме предложили признавать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью

В Госдуме предложили признавать нажитое в сожительстве имущество совместной собственностью. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЛДПР.

Отмечается, что депутаты от партии во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким на следующей неделе внесут на рассмотрение палаты проект, который позволит признавать нажитое имущество в сожительстве совместной собственностью.

«Депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили внести изменения в Семейный кодекс РФ с целью юридического признания совместной собственностью имущества, нажитого в „гражданском браке“, то есть без регистрации отношений, при определенных условиях», — говорится в сообщении.

К числу таких условий отнесли наличие общего несовершеннолетнего ребенка и хозяйства, а также сам факт совместной жизни.

По словам главы ЛДПР, такое нововведение поможет защитить имущественные права мужчин и женщин, которые не заключили брак, но успели обзавестись ребенком и нажить имущество.