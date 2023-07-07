В Австрии высказались против поставок кассетных боеприпасов на Украину
В Австрии высказались против поставок кассетных боеприпасов на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава австрийского МИД заявил, что поставки кассетных боеприпасов Украине создают дополнительную угрозу гражданскому населению.
В Берлине заявили, что не считают возможной поставку таких боеприпасов — потому что подписали конвенцию об их запрете.
Генсек НАТО при этом заявил, что у альянса нет единой позиции — отдельные страны сами принимают решения по этому поводу.