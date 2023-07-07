Умер рязанский композитор и педагог Андрей Ильин

Умер рязанский композитор и педагог Андрей Ильин. Об этом сообщила «Рязанская областная газета».

Творческую деятельность музыкант начал в ВИА «Водопад» ДК Профсоюзов. Одновременно он поступил в Рязанский педагогический институт на физико-математический факультет. В 1978 году ВИА «Водопад» стал работать в Рязанском ТЮЗе.

Позднее с режиссером Сергеем Полупановым и музыкантами ансамбля Ильин создал театр «Демиург». Его коллектив выступал во дворце Олега в Рязанском Кремле. Там была представлена рок-опера «Сказание о Великом граде Рязанском». Музыку к ней написал Ильин. Позже композитор стал автором музыки к рок-опере в преддверии празднования 900-летия Рязани. Ильин написал музыку к песне «О, Кремли», которую исполняла Валентина Толкунова. Эту песню называют гимном Рязани.

После окончания педагогического института Андрей Ильин работал педагогом и замдиректора школы № 55 Рязани.

Музыканта не стало в четверг, 6 июля. Ему было 64 года.

Отпевание и прощание с Андреем Ильиным состоится в субботу, 8 июля, в 12:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы по адресу: Рязань, поселок Мервино, улица Советская, дом № 57а.