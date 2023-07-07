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Студентам РГАТУ показали условия выращивания шампиньонов

5 июля 2023 года студенты Рязанского государственного агротехнологического университет имени Костычева, обучающиеся по направлению «Агрономия», посетили предприятие «Рязань Машрумс Групп», выращивающее грибы и трюфели. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В ходе практики студенты ознакомились с производственной базой предприятия, специальным оборудованием для выращивания шампиньонов, без которого достигнуть высокого результата не получится, технологией выращивания грибов: этапами роста грибов начиная от загрузки компоста и формирования мицелия до зон сбора готовых грибов и их шокового охлаждения. Впервые сотрудники предприятия продемонстрировали студентам работу климатического оборудования для выращивания шампиньонов, которое обеспечивает оптимальный микроклимат в камерах выращивания грибов.

Пока студенты знакомились с производством, директор предприятия Алексей Замура и профессор университета Дмитрий Виноградов обсудили возможности сотрудничества организаций в научной сфере, практической подготовке обучающихся, а также возможности прохождения стажировок и трудоустройства выпускников университета в компанию.