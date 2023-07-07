Рязанским предпринимателям компенсируют затраты на замену вывесок из-за введения туркода

Рязанским предпринимателям компенсируют затраты на замену вывесок из-за введения туркода. Об этом сообщает сайт мэрии.

Заместитель главы администрации Лариса Крохалева встретилась с рязанскими предпринимателями, осуществляющими деятельность на улице Соборной. Речь шла о внедрении в Рязани туркода.

Отмечается, что город вошел в туристический проект «Большое Золотое кольцо России». Одно из требований проекта — приведение центра Рязани к единому стилю. Так в городе планируют внедрить единую систему навигации, установить общественные санузлы, обеспечить архитектурную подсветку исторических объектов.

Предпринимателям компенсируют расходы на замену вывесок, которые должны быть выполнены в едином стиле. Предпринимателям обещают компенсировать 90 процентов от стоимости, но не более 100 тысяч рублей.

В ходе обсуждения рязанскому бизнесу представили типы вывесок, которые могут быть использованы.