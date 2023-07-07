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Рязанские школьники побывали в палеонтологической экспедиции при поддержке РНПК

Детская экологическая организация «Хозяин Мещеры» побывала в палеонтологической экспедиции в песчаном карьере в Шацком районе. Поездка прошла при поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть»).

Юные палеонтологи провели раскопки под руководством заведующего кафедрой географии, экологии и природопользования РГУ, кандидата географических наук, доцента Алексея Водорезова. Они обнаружили более 200 зубов акул мелового периода мезозойской эры (начался около 145 млн лет назад и длился примерно 80 млн лет). Зубы принадлежат вымершим видам акул: птиходусам (Ptychodus) и кретоксирина мантелли (Cretoxyrhina mantelli), которые являются предками белой акулы.

Редкие находки представляют научный интерес. Образцы будут переданы в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник и в один из крупнейших естественно-исторических музеев мира — московский Палеонтологический музей имени Орлова. Обновленные экспозиции позволят посетителям увидеть реконструкцию облика древнего моря и территории Рязанской области в меловой период мезозойской эры.

О существовании в Рязанской области древнего моря и его обитателях известно и в мире. В 2021 году ископаемые организмы этого региона обсуждались на международной конференции в Канаде. Тогда ученые опознали 34 вида. В 2022 году в отложениях карьера обнаружили уже более 80 видов. Находки свидетельствуют о том, что биоразнообразие карьера является одним из величайших в мире и богатейшим в России. К исследованию образцов, найденных в карьере, подключились ученые из Баварского музея Германии, университета Атакамы в Чили, Национального музея Коста-Рики, а также из Австралии, Австрии, Великобритании, Польши, США, Франции и других стран.

Справка:

Рязанская НПК поддерживает инициативы юных волонтеров с 2011 года. За это время проведено более 150 мероприятий, направленных на экологическое воспитание школьников, познание окружающего мира и исторического прошлого региона. Весной 2023 года волонтеры совершили три экспедиции по Рязанской области — к озеру Великому, в сосновый лес поселка Солотча и усадьбу села Старое Зимино. Под руководством педагогов юные экологи изучали местную флору и фауну, принимали участие в очистке природных территорий.

В Шацком районе Рязанской области впервые нашли зубы птерозавров и мозазавров. Первые — летающие рептилии, вторые — огромные морские ящеры. Один из зубов птерозавра был передан Дарвиновскому музею в Москве.