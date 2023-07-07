Рязанцев пригласили на гастрономический фестиваль «Малина»

15 июля село Новоселки Рыбновского района пригласит рязанцев на традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Малина».

15 июля село Новоселки Рыбновского района пригласит рязанцев на традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Малина».

В субботний день, 15 июля, с 12:00 до 19:00 здесь развернется настоящий в рай для сладкоежек. Развлекательная программа не даст никому заскучать, а перевести дух и узнать что-то интересное удастся в зоне отдыха и лектории. Отдельная площадка ждет самых маленьких гостей праздника и их родителей, а для усидчивых подростков и взрослых запланированы разнообразные мастер-классы. Для гостей всех возрастов развернется Малиновый базар с локальными продуктами от местных жителей и крафт-маркет с яркими сувенирами. Будет и вкусное угощение для тех, кто успел проголодаться. Готовьтесь подпевать любимым песням с кавер-группой и попробуйте угадать музыкального хедлайнера фестиваля — он споет главный летний хит.

Село Новоселки Рыбновского района издавна называют столицей малинового царства — эти места всегда славились обильными урожаями малины. Согласно сохранившимся данным, в XIX веке ягоды было так много, что из Новоселок в Москву по Оке отправлялись баржи, груженные малиной разных сортов. Жители Новоселок выращивают на своих подворьях вкусную ароматную малину и по сей день.

0+