Рязанцев пригласили на гастрономический фестиваль «Малина»

15 июля село Новоселки Рыбновского района пригласит рязанцев на традиционный ежегодный гастрономический фестиваль «Малина».
В субботний день, 15 июля, с 12:00 до 19:00 здесь развернется настоящий в рай для сладкоежек. Развлекательная программа не даст никому заскучать, а перевести дух и узнать что-то интересное удастся в зоне отдыха и лектории. Отдельная площадка ждет самых маленьких гостей праздника и их родителей, а для усидчивых подростков и взрослых запланированы разнообразные мастер-классы. Для гостей всех возрастов развернется Малиновый базар с локальными продуктами от местных жителей и крафт-маркет с яркими сувенирами. Будет и вкусное угощение для тех, кто успел проголодаться. Готовьтесь подпевать любимым песням с кавер-группой и попробуйте угадать музыкального хедлайнера фестиваля — он споет главный летний хит.
Село Новоселки Рыбновского района издавна называют столицей малинового царства — эти места всегда славились обильными урожаями малины. Согласно сохранившимся данным, в XIX веке ягоды было так много, что из Новоселок в Москву по Оке отправлялись баржи, груженные малиной разных сортов. Жители Новоселок выращивают на своих подворьях вкусную ароматную малину и по сей день.
0+