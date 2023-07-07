Рязанца оштрафовали за оскорбительную надпись о ВС РФ в парке Морской славы

Рязанца оштрафовали за оскорбительную надпись о ВС РФ в парке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

29-летнего рязанца оштрафовали на 30 тысяч рублей за нанесение оскорбительных надписей ВС РФ на подводной лодке в парке Морской славы.

По данным следствия, 22 мая 2022 года при помощи аэрозольного баллончика с желтой краской он нанес на объекты, установленные в парке Морской славы, надпись ненормативного содержания.

Отмечается, что подсудимый вину не признал, но она была полностью доказана представленными доказательствами.