Рогов: снижения рисков ядерной провокации со стороны Киева нет
Владимир Рогов заявил, что снижения рисков ядерной провокации в Запорожской области со стороны Киева нет. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией»
По словам Рогова, недавнее заявление начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова относительно снижения опасности искусственной техногенной катастрофы на ЗАЭС призвано снизить бдительность.
«Не вижу снижения рисков ядерной провокации. Заявление Буданова в этом смысле призвано снизить нашу бдительность», — приводит ТАСС слова Рогова.