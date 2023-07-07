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Профессор Финуниверситета предложил предоставлять молодым семьям бесплатное жилье

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов предложил предоставлять молодым семьям бесплатное муниципальное жилье. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению ученого, предоставление жилья молодым семьям обеспечит демографический рост, так как в таком случае у них будет гарантия экономической стабильности.

Сафонов считает, что решить демографический вопрос через льготную ипотеку — не самый эффективный способ. Такая модель применима для семей со средним и выше доходами, однако для тех, кто получает меньше — это не вариант.