Польша перебросит 1000 военных на границу с Белоруссией
Польша перебросит 1000 военных на границу с Белоруссией. Об этом
ВС Польши перебросит тысячу военных и 200 единиц техники на границу с Белоруссией.
«Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. Тысяча солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — отметили в руководстве армии.
В польской армии отметили, что такое решение связано с проведением учений и демонстрации воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе.