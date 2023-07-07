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Польша перебросит 1000 военных на границу с Белоруссией

Польша перебросит 1000 военных на границу с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости.

ВС Польши перебросит тысячу военных и 200 единиц техники на границу с Белоруссией.

«Мы усиливаем свое присутствие на востоке Польши. Тысяча солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — отметили в руководстве армии.

В польской армии отметили, что такое решение связано с проведением учений и демонстрации воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе.