Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса
Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщили в Telegram-канале «RT на русском» со ссылкой на заявление замглавы ведомства Игоря Кузина.
«Минздрав Украины поддержал легализацию лекарств на основе медицинского каннабиса (марихуаны), за которую выступил президент страны Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.
Ранее Зеленский предложил Верховной раде легализовать медицинский каннабис на Украине.