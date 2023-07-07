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Минприроды выделило полтора миллиона рублей на оценку системы мониторинга воздуха в Рязани

Минприроды выделило полтора миллиона рублей на оценку системы мониторинга воздуха в Рязани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

За один миллион 470 тысяч рублей подрядчик должен:

  • Произвести подборку о состоянии атмосферного воздуха за последние три года, а также данных экспедиционных и эпизодических обследований и жалоб населения;
  • Дать развернутое описание существующей системы наблюдений, представляет информацию о работах в области мониторинга загрязнения атмосферы;
  • Разработать рекомендации по совершенствованию существующей системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;
  • Разработать проект размещения стационарных постов наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, программы наблюдений на постах наблюдений загрязнения (ПНЗ) различных типов (стационарных ручных, автоматических, передвижных) с государственным заказчиком.

Отчет подрядчик предоставит в минприроды до 30 ноября 2023 года. Напомним, в феврале 2023 года закупили пять станций по непрерывному мониторингу воздуха за 44,8 млн рублей.