Mars может полностью уйти с российского рынка
Mars рассматривает вариант полного ухода с российского рынка. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Это связано с началом проверки подмосковной прокуратуры на предмет финансирования компанией ВСУ. По информации собеседника, фирма оценивает финансовые потери после теоретической передачи активов российскому менеджменту.
Mars производит сладости, продукты, жевательные резинки и корма для животных под брендами Mars, Snickers, Milky Way, Twix, Bounty, M&M's, Wrigley, Uncle Ben’s, Whiskas и Pedigree. В марте 2022 года американская компания заявила, что прекратила инвестировать в бизнес на территории России, а также остановила импорт и экспорт продукции.