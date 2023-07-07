Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 8-9 июля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

8 и 9 июля в Рязани пройдет праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Жители и гости города смогут выбрать мероприятия на любой вкус в разных районах.

На площади перед Успенским собором рязанского кремля пройдет VIII межрегиональный фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны». Впервые за всю историю звонари будут дарить свое творчество на Соборной колокольне. В завершении программы выступит победитель телепроекта «Голос», иеромонах Фотий.

В обновленном Торговом городке каждые летние выходные проходят мероприятия «Фестивального лета». На этих выходных пройдет фестиваль «Семейные истории».

В ЦПКиО пройдет фестиваль русской культуры, посвященный Дню памяти Петра и Февронии. Гостей праздника ждет множество интересных событий, в том числе первый в Рязани кулачный стеношный бой «Стенка на стенку».

В клубе Deep пройдет большой музыкальный фестиваль «Мегамикс нулевых!», а после состоится вечеринка Love is.

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