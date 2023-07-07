Губернатор Павел Малков и директор Президентского фонда культурных инициатив подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Павел Малков подписал с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Кармановым соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между организацией и правительством региона.

Встреча Малкова с Кармановым состоялась в пятницу, 7 июля.

Обсуждались вопросы дальнейшего взаимодействия, успешные проекты, победившие на конкурсах фонда, и новые инициативы, которые планируется реализовать при грантовой поддержке фонда.

Речь, в частности, шла о восстановлении Торгового городка, развитии территории Старой Рязани, реконструкции Рязанского кремля, проведении в июле I Международного фестиваля «Русская опера» в областном центре, также получившего грант Фонда.

Глава региона поблагодарил Карманова за большую поддержку проектов Рязанской области.

«За последние годы 28 наших проектов получили поддержку из фонда. Все они знаковые для региона, города Рязани. Мы намерены усилить работу и претендовать на большее количество грантов. В том числе в специальном конкурсе фонда, посвященном тематике специальной военной операции. Рязанцы готовят более ста заявок на этот конкурс. Проекты очень достойные. Рассчитываем, что и здесь нам тоже удастся посотрудничать», — сказал губернатор.

Роман Карманов отметил, что в Рязанской области есть много активных, творческих людей, желающих реализовать полезные для общества идеи. Он подчеркнул, что для эффективности этой проектной работы нужно обладать соответствующими компетенциями.

«В Рязани прошла большая встреча с творческим сообществом. Мы рассказали, как правильно оформлять заявки на конкурсы фонда, свои проекты. Президент Владимир Путин сказал недавно на встрече, что главное не количество заявок. Проекты должны быть нужны людям. И такие проекты мы ищем. Рязанская область богата талантами, и уверен, от региона будет много проектов, которые мы сможем поддержать», — сказал Роман Карманов.

Он добавил, что в регионе будет работать Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, который будет заниматься обучением проектной деятельности, оказывать помощь в подготовке заявок на получение грантов.