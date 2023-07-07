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«Газета.ру»: автозапчасти подорожают на 10% к концу лета

Автозапчасти подорожают на 10% к концу лета. Об этом сообщает издание «Газета.ру» со ссылкой на автоэксперта Яна Хайцеэра.

По его словам, стоимость автомобильных запчастей на российском рынке в ближайшие два месяца вырастет на 5-10% в зависимости от позиции.

«На российском рынке порядка 90% автомобильных запчастей импортные и их стоимость привязана к курсу валют. Из-за недавнего укрепления доллара и евро к рублю, поставщикам приходится корректировать ценники в большую сторону. В ближайшие один-два месяца можно ожидать подорожание автозапчастей на 5-10%. Маленькие фирмы быстрее всего отреагируют на ситуацию — у них обычно нет запаса финансовой прочности. Если же курс рубля укрепится, то цены могут и упасть, но такое маловероятно», 0 заявил эксперт.

Хайцеэр рассказал, что цены на некоторые позиции автозапчастей уже выросли на 2-3 процента из-за ослабления курса рубля. Быстрее всего дорожают расходные детали для техобслуживания, а также различные технические жидкости, в том числе моторное масло.