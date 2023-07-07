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Экспресс и электричку в направлении «Москва-Рязань» задержали из-за урагана в Подмосковье

Экспресс и электричку в направлении «Москва-Рязань» задержали из-за урагана в Подмосковье. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

По их словам, поезда простояли около 20 минут, однако отклонение от маршрута составило один час.

«Москва 24» сообщает, что на Казанском направлении все поезда МЖД следуют с опозданиями из-за грозы.

«Из-за прохождения грозового фронта поезда Казанского направления, преимущественно дальних маршрутов, следуют в сторону Москвы и области с отставанием от графика», — говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Ранее появилось видео сильного урагана в Коломне.