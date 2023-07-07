Болгария отказалась передавать оружие Украине

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что не будет передавать Украине оружие и боеприпасы из военного арсенала. Об этом он сказал на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на «24 часа».

«Вы не поддерживаете оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» — спросил Зеленский на переговорах с Радевым.

Радев ответил, что на нем лежит ответственность за обороноспособность Болгарии, поэтому он отказывается передавать оружие и боеприпасы Украине. Также он отметил, что в конфликте между Россией и Украиной нет военного решения и поставки оружия вряд ли приведут к его разрешению.

Президент Болгарии напомнил, что солидарен с народом Украины.