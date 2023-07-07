Bild: ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против ВС РФ
ВСУ становится сложнее проводить контрнаступление против ВС РФ. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным издания, у украинцев не хватает необходимого вооружения, чтобы справиться с превосходством ВС РФ в небе.
Солдаты ВСУ рассказали, что тяжелые удары по их позициям наносят российские беспилотники. По их словам, «русские видят все передвижения», из-за чего военные могут передвигаться исключительно ночью.
ВСУ заявили, что им нужны приборы ночного видения и бронетранспортеры.