Зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова посетила производственную площадку завода «Саста»

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова в ходе рабочей поездки в Сасовский район посетила завод «Саста». Предприятие является участником нацпроекта «Производительность труда» и внедряет «бережливые» принципы для повышения эффективности производственных процессов.
На своей странице в соцсети Юлия Швакова отметила, что станкозавод производит востребованную на рынке импортозамещающую продукцию — металлорежущие станки.
«Предприятие реализует инвестпроекты по техническому перевооружению производства. В 2021—2022 годах по соглашению с минэкономразвития области завод получил субсидии в 3,7 млн рублей из регионального бюджета», ― отметила зампред регионального правительства.
По словам Юлии Шваковой, выручка и зарплаты на заводе растут, однако сохраняется нехватка квалифицированных кадров. Для решения проблемы руководство завода развивает стипендиальную программу, в нем проходят практику учащиеся колледжа. В перспективе «Саста» в кооперации с другими предприятиями области планирует присоединиться к федеральной программе «Профессионалитет».