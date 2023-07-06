В Турлатове 41-летний мужчина покончил с собой
В Турлатове 41-летний мужчина покончил с собой. Об этом
По данным издания, трагедия произошла в деревне Турлатово Рязанского района. Труп обнаружили в четверг, 6 июля. Отмечается, что накануне у мужчины был день рождения.
«По факту обнаружения трупа мужчины 1982 года рождения Рязанским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — сообщил «МК в Рязани» старший следовать Сасовского МСО СУ СКР по Рязанской области Денис Антонов.