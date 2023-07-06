В Торговом городке запустят летний сезон кинопоказов

В четверг, 6 июля, в Торговом городке запустят летний сезон кинопоказов. Об этом рассказали в АНО «Центр развития креативных индустрий».

Отмечается, что каждый четверг в 20:00 у Павильона № 10 («Легкая промышленность») будет работать кинотеатр под открытым небом.

Зрительный зал включает в себя 50 посадочных мест. Зрители смогут расположиться на мягких пуфах и получить бесплатный попкорн.

Отбор фильмов для показа будет проводиться в официальных сообществах, где любой рязанец сможет предложить свой вариант. Тот вариант, что наберет больше всего лайков и покажут на экране в Торговом городку.

Сегодня рязанцы смогут посмотреть фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».