В Торговом городке запустят летний сезон кинопоказов
В четверг, 6 июля, в Торговом городке запустят летний сезон кинопоказов. Об этом рассказали в АНО «Центр развития креативных индустрий».
Отмечается, что каждый четверг в 20:00 у Павильона № 10 («Легкая промышленность») будет работать кинотеатр под открытым небом.
Зрительный зал включает в себя 50 посадочных мест. Зрители смогут расположиться на мягких пуфах и получить бесплатный попкорн.
Отбор фильмов для показа будет проводиться в официальных сообществах, где любой рязанец сможет предложить свой вариант. Тот вариант, что наберет больше всего лайков и покажут на экране в Торговом городку.
Сегодня рязанцы смогут посмотреть фильм «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины».