В Татарстане во время купания утонули 18-летние брат и сестра

В Татарстане во время купания утонули 18-летние брат и сестра. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Во время происшествия на берегу реки Ик с молодыми людьми никого не было. Их заметил рыбак, который находился на другом берегу, и вызвал спасателей. Они извлекли тела брата и сестры из воды.

Причина происшествия устанавливается. Отмечается, что течение реки Ик в этом месте быстрое, наблюдаются многочисленные водовороты, и место для купания не оборудовано.