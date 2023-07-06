В Санкт-Петербурге мужчина застрелил возлюбленного бывшей жены
В Санкт-Петербурге мужчина застрелил возлюбленного бывшей жены. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел в Мурино, на улице Гражданской.
Мужчина протаранил ворота участка и застрелил оппонента из-за чувства ревности. 38-летний пострадавший получил несколько ранений из револьвера, они оказались смертельными.
Нападавшего ищут. По предварительной информации, 42-летний мужчина совершил преступление из-за того, что его жена ушла к сопернику.
Полицию вызвали прохожие. По их словам, мальчик, ставший свидетелем убийства, подбежал к ним на улице и сказал: «Помогите, папе плохо».