В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах
В Рязани отключили холодную воду на нескольких улицах. Об этом сообщил «Водоканал».
В Борках из-за замены запорной арматуры на водопроводе до 13:00 отключили ресурс по адресам:
- 10-й район, дома №№ 43, 44, 45, 46, 47 корп. 2, 47а;
- 11-й район, дома №№ 48, 50, 51 корп.1, 52, 53, 55, 56, 57 корп.1, 57 корп.2, 57, 58, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79 корп.1, 79, 80, 81, 82, 83 корп.1, 83, 84, 85, 86а, 88, 89, 90, 92, 93 корп.1, 93;
- 12-й район, дома №№ 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80;
- 8-й район, дома №№ 1, 10, 102, 103, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2 корп.2, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24 корп.1, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 3, 31, 32, 33, 37 корп.1, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 6, 60, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82 корп.1, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91 корп.1, 91а, 92, 93, 94, 95, 96 корп.1, 96, 97, 98, 99.
Из-за ремонтных работ на водопроводе в Солотче до 17:00 отключили холодную воду на улицах:
- Казанская (п. Солотча), дома №№ 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40 корп.1, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46а, 47, 48а, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70;
- Гагарина, дома №№ с 21 по 35.
До 17:00 не будет холодной воды из-за ремонта водопровода на улице:
- Сельских Строителей, дом № 5а.