В Рязани задержали 20-летнего молодого человека за ограбление ювелирной мастерской

В Рязани задержали 20-летнего молодого человека за ограбление ювелирной мастерской. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился работник ювелирной мастерской, которая расположена в одном из торговых центров города. Утром он пришел открывать заведение и заметил, что дверь помещения взломана. Оказалось, что из комнаты похитили хранящиеся там ювелирные изделия на сумму около 10 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели дверь мастерской и выяснили, что замок взломали обычным слесарным инструментом.

Оперативникам удалось найти людей, которые заметили возможного взломщика около торгового центра. Очевидцы описали мужчину и полицейские узнали в нем 20-летнего рязанца, который был причастен к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские разыскали молодого человека и установили его причастность к краже. Злоумышленника задержали.

Выяснилось, что часть похищенного уже продана, а несколько изделий спрятаны недалеко от торгового центра — закопаны в земле. Их изъяли полицейские.