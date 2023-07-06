В Рязани презентовали книгу бизнесмена Леонида Ретинского «Рязанские мытари»

В среду, 5 июля, прошла презентация книги «Рязанские мытари» рязанского бизнесмена Леонида Ретинского и российского журналиста Сергея Комкова. Авторы назвали жанр книги криминально-публицистическим триллером.

Леонид Ретинский рассказал, что описал в книге, как столкнулся с коррупцией во время предпринимательской деятельности. Его бизнес в основном состоял из того, что он покупал, пришедшие в упадок предприятия, и делал их прибыльными. Так, он приобрел убыточный завод с безалкогольными и алкогольными напитками «РУДО», который превратил в процветающий.

По словам авторов, в книгу заложена реальная история Леонида Ретинского о его сложных взаимоотношениях с налоговой службой. По словам Сергея Комкова, хотя книга художественная, многие лица довольно узнаваемы, а самое страшное явление, которое описано в книге — то, что нечистых на руку чиновников прикрывают представители правоохранительных и надзорных органов и силовых структур. В книге также раскрыта связь между криминальными действиями коррумпированных налоговых чиновников и представителями правоохранительных структур.

На презентации объяснили и как появилось название книги — «Рязанские мытари». Мытарями в Древнем Риме называли сборщиком налогов, среди иудеев это были презренные люди, которые собирали дань, разъезжая в козлиных шкурах, а хоронили их с черепом козла. История нашла отражение и на обложке.

Леонид Ретинский поделился, что основная задача книги «Рязанские мытари» — привлечь внимание к коррупции, которая в России стала процветать и если ее не остановить, то она приведет страну не только к экономическому, но и социально-политическому краху.

Комков добавил, что также важно разобраться с мошенническими схемами, конкретными действиями и чиновниками.

Авторы заверили, что книга будет интересна широкому кругу читателей, в том числе предпринимателям и чиновникам. Несколько экземпляров с подписями авторов уже отложены для главы Совфеда Валентины Матвиенко и руководителя российского СК Александра Бастрыкина, а также некоторых депутатов Госдумы.