В Рязани на Первомайском проспекте дети закидали прохожих яйцами

Жители Рязани пожаловались на детей, которые закидали прохожих на Первомайском проспекте яйцами, лимоном и веником. Об этом сообщается в группе «Рязань».

Дети выкидывали продукты из окон, которые выходят на Первомайский рынок.

«Обратите внимание и объясните своим чадам, что так поступать нельзя. Кидают яйца из окна прям в мимо идущих по рынку людей», — написано в посте. Одно яйцо попало женщине в затылок. Ей стало плохо.

Отмечается, что прохожие вызвали полицию.